К Системе быстрых платежей (СБП) подключился Газэнергобанк. Об этом сообщили в Национальной системе платежных карт, которая выступает операционным платежным и клиринговым центром СБП.

Система быстрых платежей — сервис, который позволяет клиенту мгновенно перевести средства между своими счетами в разных банках, а также на счета других клиентов по номеру телефона. Оператором и расчетным центром СБП является Банк России. Сейчас в СБП 12 банков-участников.

С 20 мая все клиенты Газэнергобанка могут подключиться к СБП, бесплатно принимать переводы и отправлять деньги своим друзьям и знакомым круглосуточно в другие банки, подключенные к СБП, с использованием лишь номера телефона. С клиентов Газэнергобанка при переводе до 6 тыс. рублей в сутки комиссия не взимается. При переводе свыше 6 тыс. рублей комиссия составит 1% от суммы перевода, но не более 300 рублей.