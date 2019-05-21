Рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу МТС Банка с «негативного» на «стабильный», подтвердив банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне «BB-». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства .

Как уточняется, изменение прогноза последовало за аналогичным рейтинговым действием в отношении телекоммуникационной компании «МТС», материнской организации банка.

Уровень РДЭ и рейтинга поддержки МТС Банка обусловлен потенциальной поддержкой, которую в случае необходимости ему может предоставить материнская организация. Сотовый оператор, по мнению Fitch, с высокой вероятностью будет готов поддержать кредитную организацию с учетом своей 95-процентной доли в ней, стратегической синергии и потенциально усиливающейся интеграции между банком и телеком-компанией, их общего бренда и соображений репутации.



Разница в две ступени между рейтингами МТС и МТС Банка отражает его «ограниченную франшизу и, соответственно, стратегическую значимость для материнской организации; все еще ограниченную, хотя и возрастающую, интеграцию с материнской структурой и ограниченный срок прибыльной деятельности», поясняется в релизе.