Держатели карт Visa Азиатско-Тихоокеанского Банка получили возможность пользоваться Apple Pay, говорится в сообщении кредитной организации.



«Клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту через приложение Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch», — поясняют в финучреждении.



Apple Pay позволяет совершать покупки в приложениях и на сайтах одним касанием пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки, а также взглядом на iPhone X для подтверждения операции через Face ID.

Система Apple Pay полностью безопасна и конфиденциальна, отмечают в банке. При добавлении кредитной или дебетовой карты в Apple Pay номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого каждой учетной записи присваивается уникальный номер, который шифруется и хранится в чипе «Безопасный Элемент» устройства. Каждая трансакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

