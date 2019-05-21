Банк России установил факты манипулирования на организованных торгах рынком обыкновенных акций ПАО «АСКО-Страхование» в 2017—2018 годах, совершенного группой лиц из Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Сделки с акциями заключались на торгах биржи по брокерским счетам ООО «ОК-Финанс», Иванова Глеба Александровича, Крюкова Артема Андреевича, Бакаева Арсения Владимировича, Деля Михаила Артуровича, Добровольского Михаила Александровича, Григорьева Сергея Евгеньевича, Журавлевой Елены Александровны, Файта Ивана Ивановича, Звонарева Игоря Олеговича, Ивановой Светланы Владимировны, Чернышова Александра Николаевича, указано в сообщении.

Операции координировал Артем Крюков — сотрудник ООО «ОК-Финанс», аффилированного с членом наблюдательного совета и инсайдером «АСКО-Страхования» Овакимяном Алексеем Дмитриевичем, в том числе с использованием программного обеспечения, позволяющего совершать одинаковые торговые операции по нескольким счетам. Подключение торговых счетов физических лиц к программному обеспечению, предоставленному Крюкову, осуществлялось на основании доверенностей, оформленных у профессионального участника рынка ценных бумаг.

Сделками с участием указанной группы было сформировано свыше 50% объема торгов акциями за период с 11 июля 2017 года по 27 апреля 2018-го. При этом сделки с акциями внутри группы неоднократно приводили к существенным отклонениям объема торгов и цены акций на торгах биржи. Кроме того, сделками Крюкова, Глеба Иванова, «ОК-Финанса» цена акций поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок. В результате прочие участники рынка акций вводились в заблуждение относительно цены бумаг, а механизм справедливого ценообразования на торгах биржи искажался, подчеркивают в ЦБ.

«Выявленные взаимосвязи данных лиц, в том числе с эмитентом акций, а также механизм заключения сделок на торгах биржи в период после размещения акций указывают на совершение операций группой в целях искусственного формирования и поддержания торговой активности на рынке акций», — заключает регулятор, уточняя, что по закону указанные операции группы на рынке акций, а также действия «ОК-Финанса», Иванова и Крюкова квалифицируются как манипулирование рынком.

«Банк России принял комплекс мер, направленных на пресечение нарушений федерального закона лицами, причастными к манипулированию рынком акций, в том числе в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в релизе.



Регулятор обращает внимание профучастников рынка ценных бумаг на необходимость «тщательного контроля за операциями своих клиентов в целях исключения возможности осуществления клиентами на основании доверенностей квазидоверительного управления и сопутствующих ему рисков нарушения федерального закона».