В апреле ситуация на российском финансовом рынке была умеренно позитивной: в большинстве сегментов наблюдался рост котировок на фоне глобального роста спроса на риск, Минфин России разместил рекордный объем ОФЗ в условиях сохранения высокого спроса со стороны иностранных инвесторов и системно значимых кредитных организаций. Об этом говорится в очередном выпуске комментария «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» , подготовленном Банком России.

В ЦБ отмечают, что его решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых было ожидаемо рынком. При этом комментарий в пресс-релизе о возможности снижения ключевой ставки уже во II—III кварталах сместил преобладающие ожидания аналитиков о первом снижении ключевой ставки с декабря на июнь — сентябрь.

В апреле структурный профицит ликвидности продолжил сокращаться. Этому способствовал отток средств в результате роста объема наличных денег в обращении и крупных налоговых платежей, а также увеличение банками остатков средств на корсчетах перед длительными выходными для выполнения усреднения обязательных резервов.

«В апреле, как и месяцем ранее, величина структурного профицита ликвидности снизилась на 0,6 трлн рублей, составив на конец месяца 2,5 трлн рублей. Оттоку ликвидности в размере 0,2 трлн рублей способствовало сезонное увеличение объема наличных денег в обращении перед длительными праздниками», — говорится в комментарии.

Как уточняется, интервал прогноза структурного профицита ликвидности на конец 2019 года с учетом накопленных с начала года фактических данных об изменении остатков средств на счетах расширенного правительства в Банке России и прочих операций сужен до 3—3,3 трлн рублей.



Краткосрочные ставки в сегменте МБК денежного рынка формировались вблизи ключевой ставки на фоне высокого предложения средств со стороны банков на депозитных аукционах Банка России. Спред ставок в сегменте «валютный своп» и межбанковском кредитовании незначительно сузился. Поддержку ситуации с валютной ликвидностью оказывал приток по текущему счету платежного баланса на фоне высоких цен на нефть.



К апрелю 2019 года рост ставок по рублевым депозитам приостановился, а на рынке долларовых депозитов наблюдалось снижение ставок. Сохранялось восстановление интереса вкладчиков к долгосрочным рублевым депозитам. В марте 2019 года продолжилось ускорение годовых темпов роста кредитного портфеля как в розничном, так и в корпоративном сегменте рынка.