Банк России активно разбирается с кейсом, когда рестораны не принимают банковские карты к оплате, заявил журналистам зампред регулятора Дмитрий Скобелкин. По его словам, регулятор готов проводить контрольные закупки,

«Мы с этим вопросом активно разбираемся, он у нас на контроле. Мы направляем информацию в правоохрану, мы имеем право проводить контрольные закупки. Сейчас уже мы участвуем, у нас сейчас 26 заявок на проведение контрольных мероприятий, в том числе о которых вы говорили сейчас (по приему карт ресторанами. — Прим. ред.)», — сказал зампред ЦБ.

По его словам, в этом кейсе существует несколько вопросов. «Во-первых, я не могу сказать, что это повальная ситуация. Во-вторых, нужно понимать еще и объективную сторону вопроса. То, что они не принимают карты, это, конечно безобразие, они не имеют право этого делать. Другое дело, насколько мне известно, рестораны, особенно крупные и дорогие, они закупают продукцию на рынках за наличные. Поэтому потребность в нале где-то она объективна, но не принимать карты, это конечно, полное безобразие», — подчеркнул Скобелкин.

По словам зампреда ЦБ, теневая экономика будет всегда испытывать спрос на наличность. «На сегодняшний день банковский сектор фактически таких услуг не предоставляет, я имею в виду «нелегальную наличность»… И поэтому сейчас различные пути для получения наличных они используются», — сказал он.

Зампред ЦБ напомнил, что регулятор с 1 января 2019 года получил право проводить контрольные закупки в банках. «Мы зарегистрировали где-то в начале февраля инструкцию, которая описывает эту процедуру и буквально две недели назад у нас вышел внутренний нормативный акт», — заключил он.