Банк России получил от покупателей криптовалюты жалобы на ее низкую стоимость, рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

По его словам, покупатели криптовалюты жалуются, что приобретали ее в расчете на значительный рост стоимости, которого они так и не дождались. Мамута отметил, что имеется в виду конкретная криптовалюта, но не стал уточнять, какая именно.

«К счастью, таких жалоб пока мало, но, я так понимаю, они еще просто не все созрели. Тяга наших инвесторов покупать что-то с потенциальным очень высоким риском есть, но в нашей с вами власти и наш интерес минимизировать количество таких ошибок», — сказал он, выступая на конференции «Российский фондовый рынок 2019».

Правовой статус криптовалют в России пока не определен. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее говорила, что видит в них больше недостатков, чем преимуществ. По ее словам, те, кто совершает операции с криптовалютой, должны понимать, что могут потерять деньги.