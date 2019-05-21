По данным Ассоциации, банк «Возрождение» по итогам 2018 года занял 5-е место в рейтинге факторов по финансированию субъектов малого и среднего бизнеса.

При этом по объему факторингового портфеля по Центральному федеральному округу Банк занял 3-е место.

На начало 2019 года факторинговый портфель банка «Возрождение» составил 3012 млн рублей, 80% которого приходится на сегмент оптовой торговли.