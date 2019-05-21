Доля безналичных платежей в России в мае достигла 61% против 39% наличных, растет количество бесконтактных платежей, сообщила на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Об этом сообщает «Прайм».

«Уже по маю мы видим, что 61% безнала и 39% нала. То есть динамика достаточно хорошая», — сказала Скоробогатова, подчеркнув, что наблюдается рост бесконтактных платежей: если клиент имеет возможность расплатиться бесконтактным способом, то он выбирает именно этот вариант, сказала Скоробогатова.