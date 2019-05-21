Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» подала апелляционную жалобу на отказ Арбитражного суда Москвы в аресте имущества четырех контролировавших банк «Интеркоммерц» лиц на сумму 79,4 млрд рублей. Об этом сообщает РАПСИ, ссылаясь на определение суда.

Жалоба АСВ на определение первой инстанции будет рассмотрена Девятым арбитражным апелляционным судом 5 июня.

Ходатайство о принятии обеспечительных мер было направлено в суд в рамках иска АСВ о привлечении бывших руководителей банка к субсидиарной ответственности и взыскании с них 79,4 млрд рублей.

Конкурсный управляющий поставил под сомнение «добросовестность ответчиков как участников гражданских правоотношений, что позволяет говорить о возможности злоупотребления правом со стороны контролирующих должника лиц путем сокрытия и/или отчуждения имущества». По мнению АСВ, «данные обстоятельства объективно свидетельствуют о наличии потенциальной угрозы возможного неисполнения решения суда впоследствии».

Однако суд посчитал, что управляющим не представлено каких-либо доказательств, свидетельствующих о недобросовестности привлекаемых к субсидиарной ответственности лиц и о вероятности совершения ими действий по сокрытию имущества. Доводы конкурсного управляющего носят предположительный характер и документально не подтверждены, считает арбитраж.