В магазинах приложении «AppStore» и «Google Play» вышло новое мобильное приложение по финансовой грамотности «Финзнайка 6+» для учеников 2-4-х классов, созданное по заказу Министерства финансов РФ. Об этом говорится в сообщении компании-разработчика «ОСӠ».

Приложение содержит тематические блоки: «Деньги», «Семейный бюджет», «Семья и государство», «Бизнес», «Валюта», «Банки». В рамках каждой из тем собраны различные типы заданий.

В игре «Финзнайка 6+» можно соревноваться друг с другом и зарабатывать очки финграмотности.

В приложении также можно работать под присмотром наставника. Чтобы стать наставником, следует зарегистрироваться на сайте. Далее можно предложить своим игрокам для прохождения тему, задания из темы, либо задания из собственной темы, сформированной из базы заданий. а также объявлять внутренние соревнования между игроками и просматривать результаты прохождения.