Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на пленарном заседании после выступления от фракции «Единая Россия» заместителя председателя Госдумы Петра Толстого предложил создать рабочую группу по защите персональных данных россиян. Об этом говорится в сообщении Госдумы.

«В ситуации, когда цифровая экономика развивается, есть предложение создать рабочую группу, Петр Олегович (Толстой), во главе с вами. В эту рабочую группу мы могли бы пригласить представителей правительства», — сказал Володин.

Также он предложил пригласить к работе экспертов, членов Совета Федерации, представителей профильных комитетов.

Ранее в своем выступлении Петр Толстой напомнил, что недавно в открытый доступ попали личные данные миллионов россиян.

«Речь идет о персональных данных, которые вытекли за пределы восьми государственных систем. Это не сворованные хакерами данные, это системы реестра Минфина, Минюста, Минтруда, электронные торговые площадки. Это говорит об отсутствии защиты этих данных, в принципе, большая часть информации — она находится в открытом доступе, ее надо найти, систематизировать и использовать», — сказал он.