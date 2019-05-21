В пятой Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи приняли участие почти 2 млн человек из 85 регионов. Итоги мероприятия были подведены в ходе Семейного финансового фестиваля, который прошел в Москве 18 мая на площадке РЭУ им. Г. В. Плеханова, сообщили в Минфине во вторник, 21 мая.

«В целом по стране прошло более 41 тысячи мероприятий, в которых приняли участие почти 2 миллиона человек из 85 субъектов РФ», — сообщил директор департамента международных финансовых отношений Минфина России, руководитель проекта ведомства по повышению финансовой грамотности Андрей Бокарев.

Лидерами по количеству проведенных мероприятий стали Башкирия, Ставропольский край и Волгоградская область. В Москве провели более 570 мероприятий, а число участников превысило 25 тыс. человек. Активное участие принимали Воронежская, Курская, Нижегородская, Оренбургская области, Республика Коми, Республика Крым, Ульяновская область, Чувашская Республика.



В рамках мероприятия также прошел всероссийский конкурс эссе по теме: «Финансовая грамотность будущего: как изменится жизнь людей с приходом новых технологий». Участники прислали более 1,2 тыс. работ.