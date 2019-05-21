В Москве сотрудниками полиции задержан подозреваемый в разбойном нападении на банк. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Сотрудниками главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Москве задержан 48-летний житель столицы по подозрению в разбойном нападении на отделение банка», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как уточняется в сообщении ведомства, в полицию района Зюзино обратилась кассир отделения одного из финансовых учреждений, расположенного на Азовской улице, и сообщила, что в помещение организации вошел неизвестный мужчина, в руках он держал предметы, похожие на гранату и пистолет. Злоумышленник связал работников и забрал ключи от сейфа, откуда похитил более 8 млн рублей, после чего скрылся.

Возбуждено дело по уголовной статье о разбое.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в Зеленограде задержан подозреваемый. Им оказался безработный москвич.

При обыске по его месту жительства изъята часть похищенных денежных средств в сумме более 5 млн рублей. Кроме того, в тайнике, оборудованном в лесополосе, сотрудниками полиции найдены муляж гранаты и предмет, конструктивно схожий с травматическим пистолетом.



Предварительное расследование уголовного дела продолжается.