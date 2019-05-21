Российские участники могут заместить иностранных на рынке ОФЗ в случае введения санкций на госдолг, заявил директор Департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский. Об этом сообщает RNS.

«Так им ( иностранным инвесторам. — ред.), скорее всего, не надо будет никуда бежать, если санкции будут на новый долг. А если даже будет, значит, заместят их российские участники», — сказал Вышковский.