Торгово-промышленная палата РФ (ТПП) предлагает ввести в законодательство понятие семейного бизнеса и предусмотреть для таких предприятий особое упрощенное регулирование. Критерии семейного предприятия были озвучены ТПП на круглом столе «Пути развития семейного предпринимательства» в Госдуме.

По задумке ТПП, семейное предприятие — это субъект малого и среднего бизнеса, соответствующий трем критериям. Во-первых, не менее 50% работников такого предприятия должны являться членами одной семьи. Во-вторых, члены одной семьи должны владеть более чем 50% в капитале организации. И наконец, один из представителей семьи должен являться единоличным исполнительным лицом в таком предприятии.

Для семейного бизнеса ТПП предлагает ввести специальный семейный патент, который упростит налогообложение и документооборот. «Это будет другая система налогообложения, другое оформление трудовых отношений в рамках семейного предприятия с членами семьи, чтобы их не оформляли как нанятого работника, — пояснил ТАСС президент ТПП Сергей Катырин. — Это упростит жизнь сразу всего семейного бизнеса. Не просто упростит — удешевит, самое главное».

После утверждения критериев семейных предприятий можно будет сформулировать дополнительные меры поддержки такого бизнеса, отмечает Катырин. Например, глава ТПП предлагает упростить для семейного бизнеса доступ к кредитам — «не требуя такого обеспечения, как для обыкновенного бизнеса».

Катырин отметил, что введение такого понятия как семейный бизнес потребует многочисленных поправок в законодательство, в том числе в Трудовой и Налоговый кодексы.