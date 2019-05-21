Передача акций банка «Российский Капитал» в «ДОМ.РФ» повлекла за собой потери российской казны в размере 80,5 млрд рублей. Об этом по итогам проведенной проверки в отношении организации сообщила Счетная палата.

«Потери казны Российской Федерации в результате передачи акций АКБ «Российский Капитал» в АО «ДОМ.РФ» составили 80,5 миллиарда рублей. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам проверки. По мнению контрольного ведомства, потери вызваны недостатками нормативно-правового регулирования при отражении операций по предоставлению Российской Федерацией имущественных взносов и учету акций, поступающих в казну. В частности, не предусмотрен аналитический учет имущественных взносов, не урегулирована процедура переоценки финансовых активов, составляющих казну. В результате АСВ передало в Росимущество свой дочерний банк по балансовой стоимости 84,14 миллиарда рублей, а в «ДОМ.РФ» пакет перешел уже по рыночной цене в 3,63 миллиарда рублей, которую определил оценщик», — объяснили в ведомстве.

Несмотря на ряд мероприятий, проведенных «ДОМ.РФ» для оздоровления банка, Центробанк продлил санацию «Российского Капитала» до 2025 года. Перейдя в «ДОМ.РФ», кредитная организация поменяла название на Банк ДОМ.РФ и стала уполномоченным банком в сфере жилищного строительства.

«С декабря 2017 года проведена трансформация банка. Благодаря мерам, принятым правительством России и менеджментом банка, на сегодняшний день реализованы основные меры в рамках плана его финансового оздоровления… Банк завершил присоединение санируемого дочернего Социнвестбанка с отрицательными собственными средствами. Банк планирует завершить план финансового оздоровления досрочно — до конца 2019 года», — прокомментировали в Банке ДОМ.РФ.



«С учетом этой роли и финансового положения банка в Счетной палате видят риски невыполнения одной из важнейших задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — перехода на новый механизм финансирования жилищного строительства с использованием счетов эскроу», — отметили в СП. «По нашей оценке, в 2019 году деятельность банка может быть эффективной только при условии финансовой помощи акционера или бюджета», — добавил аудитор Андрей Перчян.

В ведомстве отметили присутствие рисков для акционера и по выплатам «ДОМ.РФ» дивидендов в федеральный бюджет.

В «ДОМ.РФ» с выводами Счетной палаты согласились.

«Мы вышли на выполнение нормативов. Может быть, мы предложим ЦБ выйти из процедуры финансового оздоровления, поскольку нахождение в санации создает определенные риски, в том числе и невозможность работы по определенным направлениям, в том числе с бюджетными средствами. Есть определенные ограничения», — прокомментировал глава «ДОМ.РФ» Александр Плутник.