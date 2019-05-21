Снять наличные с карты Сбербанка в кассах магазинов можно будет в 3 тыс. торговых точках к концу 2019 года, сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы уже протестировали технологию в пилотном проекте и увидели, что это хорошо работает. До конца 2019 года в 3 тыс. торговых точек в регионах России можно будет снять наличные по карте Сбербанка. Это позволит повысить доступность финансовых сервисов в сельских районах», — отметил он.