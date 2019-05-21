Данные о страховых взносах и стаже поступают в Пенсионный фонд России лишь от 54 млн россиян, рассказали «Известиям» в пресс-службе фонда. Соответственно, по подсчетам издания, 24 млн россиян в трудоспособном возрасте могут скрывать данные о страховых взносах от ПФР.

По предварительным данным Росстата на этот год, численность трудоспособного населения сегодня составляет 81,3 млн граждан. При этом Пенсионный фонд России видит информацию по страховым взносам и текущему стажу только от 54 млн граждан.

Данные Минтруда на первую неделю мая свидетельствуют о том, что число официально зарегистрированных безработных — то есть состоящих на учете в службе занятости — в России чуть больше 805 тыс. человек. Также в стране в трудоспособном возрасте проживают 2,4 млн неработающих инвалидов, уточнили в министерстве.

Таким образом, согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».

Согласно подсчетам Росстата реальных доходов населения по обновленной методике, в 2018 году средняя сумма оплаты труда наемных работников составила 34,5 трлн рублей. По старой схеме в 2018 году этот показатель был равен 25,2 трлн рублей. Разница в 9,3 трлн рублей, по мнению экспертов, и представляет собой преимущественно «серые» доходы россиян.

По мнению директора Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгия Остапковича, сумма скрытых финансовых потоков граждан, с которых не уплачиваются налоги, может достигать 12 трлн рублей в год, то есть ежегодно бюджеты недополучают примерно 5,16 трлн рублей подоходного налога и страховых взносов. Реальное число работающих в России составляет 70—72 млн, и именно от этой цифры надо отталкиваться при расчете теневой занятости. Остальные граждане в трудоспособном возрасте— это домохозяйки, студенты, инвалиды и просто по каким-то причинам не работающие, поясняет эксперт.

Как сообщили «Известиям» в Роструде, с 2015 года за счет реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости, легализовано свыше 8 млн работников. Это граждане, которые трудились без заключения каких-либо договорных отношений и получали абсолютно «серый» доход.