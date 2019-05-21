Севергазбанк обновил мобильный банк для физических лиц на платформах iOS и Android, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В обновленном приложении Севергазбанка реализована возможность настроить вход в программу по шестизначному ПИН-коду вместо ввода пары логин/ пароль. Также клиентам стали доступны конверсионные операции и подключение/отключение услуги СМС-информирования», — говорится в сообщении.

В мобильном приложении клиентам доступны платежи, переводы, открытие вкладов, оплата кредитов, услуги ЖКХ и др.

Новая версия доступна в App Store и Google Play.