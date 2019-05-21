В правительстве разработаны условия реализации программы дополнительных мер государственной поддержки ипотечных заемщиков, у которых в семье родились или были усыновлены третий ребенок или последующие дети. Проект соответствующего постановления Кабмина, подготовленный Минфином РФ, опубликован на днях на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как следует из текста документа и пояснительной записки, он разработан с целью реализации программы дополнительных мер государственной поддержки граждан РФ, получивших жилищный (ипотечный) кредит (заем) для приобретения жилья, при рождении у них в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего ребенка или последующих детей (либо усыновлении ими третьего или последующих детей, родившихся в этот период), в виде выплаты в сумме до 450 тыс. рублей на цели полного или частичного погашения обязательств по такому кредиту.

Постановлением утверждаются правила предоставления субсидий в 2019—2022 годах из федерального бюджета госкомпании «ДОМ.РФ» в целях возмещения недополученных доходов и возмещения затрат в связи с реализацией указанной программы и основные условия ее реализации.

Так, для реализации программы предлагается следующий механизм:

гражданин РФ, соответствующий условиям программы, обращается в кредитную организацию или АО «ДОМ.РФ», предоставившие ему жилищный кредит, с заявлением и документами, подтверждающими его соответствие условиям программы;

кредитная организация направляет заявление и документы в «ДОМ.РФ»; госкомпания осуществляет проверку документов на соответствие требованиям основных условий реализации программы и принимает решение об оказании мер государственной поддержки;

при соответствии представленных документов условиям программы перевод денежной суммы на цели полного или частичного погашения обязательств заемщика по ипотеке осуществляется компанией «ДОМ.РФ» за счет собственных средств с последующим возмещением ей недополученных доходов и понесенных затрат за счет субсидии, которая предоставляется ежемесячно на основании поданных в Минфин заявлений, следует из опубликованных материалов.

В финансово-экономическом обосновании к проекту постановления правительства указано, что его реализацию планируется осуществлять в 2019 году за счет бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ в размере до 15 млрд рублей.