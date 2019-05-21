Промсвязьбанк увеличил максимальный лимит овердрафта по продукту «СуперОвердрафт» для малого и среднего бизнеса с 60 млн до 100 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить овердрафт в размере до 70% от кредитового оборота по расчетному счету.

Лимит предоставляется без залога на срок до пяти лет, при этом отсутствуют обязательные ежемесячные сроки погашения траншей. Проценты по овердрафту начисляются только за время фактического пользования средствами банка.

Продукт «СуперОвердрафт» можно оформить, в том числе если у клиента на момент подачи заявки нет расчетного счета в Промсвязьбанке.