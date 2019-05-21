Российский топливный союз (РТС) предупредил о возможном риске резкого скачка цен на бензин. Соответствующее письмо, в котором текущая ситуация на топливном рынке сравнивается с событиями прошлогодней весны, организация направила вице-премьеру Дмитрию Козаку.

«По состоянию на 20 мая биржевые цены на бензин и дизельное топливо на большинстве базисов поставки с учетом логистики достигли или превысили уровень соответствующих индикативных мелкооптовых цен, причем на дальневосточных базисах уровень биржевых цен на дизельное топливо выше индикативных мелкооптовых цен на 8 000—9 000 рублей за тонну», — говорится в письме.

Среди основных причин резкого роста цен РТС называет сокращение объема производства в связи с весенним ремонтом на НПЗ, снижение поставок на внутренний рынок на фоне роста спроса из-за вытеснения с рынка суррогатного и контрафактного топлива, а также увеличение поставок топлива на экспорт.

В сообщении отмечается, что цены на топливо растут «практически ежедневно» во всех регионах страны.

По оценке экспертов, без введения срочных мер оптовые и розничные цены на бензин могут значительно вырасти. «В целях недопущения возможности повторения прошлогодней ценовой ситуации просим Вас, уважаемый Дмитрий Николаевич, обратить особое внимание на необходимость скорейшего устранения факторов, влияющих на необоснованно резкий рост оптовых цен», — подчеркивается в письме.

Весной прошлого года в России резко подорожали нефтепродукты. Тогда правительство приняло ряд мер для стабилизации рынка, в частности, договорилось с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке цен на уровне 30 мая. В начале ноября стороны перешли к новому механизму, который вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий ТЭК, расценивал как «ручное управление», — соглашениям по стабилизации внутреннего рынка топлива, целью которых является сдерживание цен на бензин и дизель. Эти соглашения Минэнерго и ФАС сначала подписали с десятью крупнейшими нефтяными компаниями страны на срок с 1 ноября по 31 марта 2019 года. В апреле срок действия документов продлили на II квартал.