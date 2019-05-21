Суд признал законным продление срока содержания под стражей Филиппу Дельпалю.
Мосгорсуд во вторник признал законным продление до 13 июля срока содержания под стражей директору финансового департамента фонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю, обвиняемому в мошенничестве, передает корреспондент ТАСС из суда.
«Жалобу защиты оставить без удовлетворения», — огласила решение судья.
Представители защиты просили освободить Дельпаля под домашний арест в связи с тем, что инкриминируемое ему преступление относится к предпринимательской деятельности, а предполагаемый организатор схемы, основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, уже освобожден из СИЗО.
Дельпаль в суде заявил о своей невиновности и заказном характере дела со стороны миноритариев банка «Восточный». «Это дело — гражданский, экономический спор, который был без всяких оснований переведен в уголовную плоскость», — заявил обвиняемый.
Следствие полагает, что Калви с Дельпалем и «иными неустановленными лицами» убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 млрд рублей при реальной стоимости в 600 тыс., заявляет СК РФ.
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