Ставки по банковским депозитам уже не так привлекательны для граждан, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, относительно невысокая доходность вкладов по-прежнему будет стимулом для прихода инвесторов на фондовый рынок.

«Значительное улучшение привлекательности альтернатив фондового рынка связано с депозитами. Я считаю, что ставки по депозитам и другим инструментам фиксированной доходности сейчас уже таковы, что они у людей не захватывают дух. Когда ставки по депозитам были 12%, они, безусловно, захватывали дух. Или по ОФЗ. Сейчас 8%, максимум 9%, с учетом того, что это немного выше ключевой ставки Банка России, — это немного. Если говорить про депозиты, там ситуация и того менее радостная. Это заставляет людей [выбирать] альтернативы», — отметил Моисеев, выступая на конференции «Российский фондовый рынок — 2019».

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду мая составила около 7,52% годовых против 7,49% за третью декаду апреля, сообщалось в мониторинге ЦБ. В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения вошли Сбербанк , Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.