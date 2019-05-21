Минфин предлагает уточнить список федеральных органов исполнительной власти, для которых упраздняется процедура согласования с высшим должностным лицом субъекта РФ кандидатов на должность руководителя соответствующего территориального органа. Так, предполагается, что министр финансов РФ не будет согласовывать с губернаторами кандидатов на должность руководителей территориальных органов Федерального казначейства, свидетельствует информация, опубликованная на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Поправки предлагается внести в указ президента РФ от 2 июля 2005 года № 773 «Вопросы взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти». Проект документа предусматривает, что новый указ с поправками вступит в силу со дня его подписания.

«Проект указа подготовлен в целях исключения возможности возникновения конфликта интересов при осуществлении Федеральным казначейством функций финансово-бюджетного надзора в отношении проверяемых (инспектируемых) объектов контроля субъектов Российской Федерации», — отмечается в пояснительной записке.



Уточним, что исходя из действующей редакции президентского указа № 773 кандидатов на должность руководителей соответствующих региональных ведомств не согласовывают с главами регионов министр внутренних дел РФ, директор Федеральной службы исполнения наказаний, директор Федеральной службы судебных приставов, директор Государственной фельдъегерской службы РФ, директор ФСБ России, директор Федеральной службы охраны РФ, руководитель Федеральной антимонопольной службы, руководитель Федеральной таможенной службы.