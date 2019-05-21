Уровень занятости в российских селах должен достичь 80%, необходимо привлекать специалистов в села и давать возможности повышения квалификации жителям этих территорий, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Уровень занятости на селе должен достичь 80%. Это целевой ориентир», — сказал Медведев на заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий.

Он добавил, что необходимо создавать на селе дополнительные рабочие места, привлекать туда квалифицированных специалистов, «дать возможность уже работающим повысить свою квалификацию».