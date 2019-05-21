Юнистрим запускает новое направление для онлайн-переводов — теперь на сайте и в мобильном приложении Юнистрим Денежные переводы можно легко и быстро отправить деньги в Португалию.

Для денежных переводов из российских рублей с выплатой в евро действует тариф 0%. Получить наличные можно в любом офисе партнера Юнистрим — компании MaxPay — в Лиссабоне, Кашкайше, Лейрии, Порту, Портимао и Синише.

«Для нас очень важно предоставлять качественный и надежный сервис клиентам во всех странах, — подчеркнул Кирилл Пальчун, президент платежной системы Юнистрим. — Именно поэтому мы активно развиваем сотрудничество с MaxPay и повышаем доступность денежных переводов Юнистрим в Португалии».

Онлайн-переводы обладают очевидными преимуществами и быстро набирают популярность в современном мире. Весь процесс перевода от внесения данных об отправителе и получателе до выплаты наличными занимает всего несколько минут. Это реальная экономия времени: клиенту не нужно идти в офис и тратить время в очередях.

Мобильное приложение также позволяет пользователю просмотреть историю операций и детали каждой транзакции. Вся необходимая информация — всегда под рукой и под контролем клиента. Денежные переводы Юнистрим надежны: банк обеспечивает безопасность всех операций, проходящих через систему.

Сайт и мобильное приложение Юнистрим Денежные переводы доступны круглосуточно и из любой точки мира. Для отправки онлайн-перевода нужно заполнить всего несколько строк: ФИО отправителя и получателя, страну назначения, сумму и валюту выплаты. Получатель может забрать наличные в ближайшем пункте выплаты или точке партнерской сети Юнистрим, предъявив паспорт и назвав контрольный номер перевода.

Скачать мобильное приложение Юнистрим Денежные переводы: AppStore или GooglePlay .