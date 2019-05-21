Фондсервисбанк с 17 мая 2019 года в соответствии с решением единственного акционера получил название Роскосмосбанк. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

«Изменение наименования банка не влечет за собой каких-либо изменений прав и обязанностей банка по отношению к своим клиентам и контрагентам и не требует переоформления ранее заключенных договоров. Все договоры и соглашения, заключенные банком, сохраняют свое действие», — говорится в сообщении.

Смена наименования и предстоящий ребрендинг входят в стратегию развития банка, направленную на работу с предприятиями аэрокосмической отрасли и их сотрудниками.

Банк приступил к расширению продуктовой линейки, модернизации технологической базы и сети отделений.

Принятое решение согласовано с Центробанком России.

Роскосмосбанк образован на базе Фондсервисбанка, председателем совета директоров которого в ноябре 2018 года был избран Рогозин. 100% акций новой структуры (более 11,3 трлн ценных бумаг) находятся в собственности Роскосмоса.

Летом 2018 года газета «Ведомости» уже сообщала о возможном создании Роскосмосбанка. Тогда газете первый заместитель гендиректора Роскосмоса Татьяна Ельфимова сообщала, что банк ждут перемены. В частности, уже разработана дорожная карта по дальнейшей работе банка. Чтобы избавиться от негативных ассоциаций, включая уголовное преследование бывших владельцев банка, будет проведен ребрендинг, рассказывал газете источник газеты, близкий к кредитной организации.

Фондсервисбанк был основан в 1994 году. Главным акционером кредитной организации (78,88%) являлась столичная трастовая компания «Союз». Банк специализировался на обслуживании предприятий оборонно-промышленного комплекса и других высокотехнологических отраслей, в том числе Роскосмоса. В мае 2018 года ЦБ привлек Роскосмос в качестве инвестора к его санации . Тогда, еще будучи вице-премьером, Рогозин заявил, что в Фондсервисбанке «осели сотни миллионов долларов заработанных страной космических денег».

Одним из вариантов в качестве нового названия рассматривался банк «Космический».

