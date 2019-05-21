Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу страхового продукта компании «ВТБ Страхование», распространявшуюся в отделениях банка ВТБ в августе — ноябре 2018 года. Об этом говорится в сообщении ведомства.

С жалобой на спорную рекламу в ФАС обратился гражданин. В рекламе содержалась надпись: «Могу все!+. Страхование здоровья детей старше 1 года и младше 18 лет», а также изображение ребенка, идущего по верхней перекладине качелей.

«В рекламе несовершеннолетний показан в опасной ситуации, побуждающей к совершению действий, которые представляют угрозу его жизни и здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью», — сообщает служба.

Члены экспертного совета по применению законодательства о рекламе и защите от недобросовестной конкуренции при ФАС России отметили, что выражение «Могу все!» в спорной рекламе воспринимается как утверждение о возможности совершения ребенком любых действий, в том числе опасных для его здоровья.

Рекламодателю — «ВТБ Страхованию» — выдано предписание об устранении нарушения. При этом компании грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.