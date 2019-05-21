Поводов для паники по поводу цен на бензин нет, динамика не превысит темпы инфляции. Об этом ТАСС сообщил начальник Управления контроля топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Дмитрий Махонин.

Ранее во вторник стало известно, что Российский топливный союз предупредил о возможном риске резкого скачка цен на бензин, сравнив текущую ситуацию на топливном рынке с событиями прошлогодней весны.

«Повода для паники и нагнетения ситуации нет. Мы выходим в период высокого спроса и будем мониторить ситуацию», — сказал Махонин, отвечая на вопрос, стоит ли ждать нового витка роста цен на топливо. По его словам, динамика розничных цен должна уложиться в темпы инфляции.



«Держим руку на пульсе и, в случае чего, применим меры антимонопольного реагирования», — заключил он.

В свою очередь, правительство считает преждевременной тревогу независимых АЗС относительно возможного роста цен на топливо, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

