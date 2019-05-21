Бывший председатель совета директоров Центрально-Европейского Банка подал кассационную жалобу на решение Арбитражного суда Забайкальского края о банкротстве организации, говорится в материалах суда.



Андрей Жевнеров обжаловал в Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа решение первой инстанции от 6 декабря 2018 года. Тогда суд удовлетворил заявление Банка России о признании банкротом этой кредитной организации. Однако Жевнеров выразил несогласие с решением суда, указав, что на дату отзыва лицензии (24 августа 2018 года) у банка отсутствовали признаки несостоятельности.

Регулятор 24 августа 2018 года отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.

Приоритетным направлением бизнес-модели банка, как отмечал ЦБ, являлось предоставление банковских гарантий. Портфель выданных кредитной организацией гарантий по состоянию на 1 августа прошлого года составил более 6,5 млрд рублей и превысил размер ее собственных средств в девять раз. При этом использовавшийся банком формальный подход к оценке деятельности принципалов в итоге привел к существенному росту убытков текущего года, связанных с исполнением обязательств по предоставленным гарантиям, в том числе в судебном порядке.

Кроме того, вследствие проведения крайне рискованной кредитной политики на балансе банка образовался значительный объем активов низкого качества. Надлежащая оценка принятого банком кредитного риска выявила существенное снижение размера его капитала и наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков, сообщил регулятор.