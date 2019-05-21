В «Единой России» предлагают снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке для жителей сельских территорий до 10% от общей стоимости жилья, говорится в сообщении партии.

По мнению участников форума сельских депутатов, который проходит 21 мая в Воронеже, существующий сегодня порог первоначального взноса на уровне 20% является неподъемным для многих сельских жителей.

«Сельские жители являются одними из самых малообеспеченных. Для них вступить в программу с 20-процентным первым взносом даже при льготной ставке в 3% годовых — крайне сложно. Было бы справедливо минимальный первоначальный взнос установить на уровне 10%, как это уже сделано в некоторых государственных программах, в том числе по обеспечению жильем молодых специалистов. Это позволит вступить в ипотечную программу молодым и малообеспеченным семьям, в первую очередь многодетным», — цитируются в сообщении слова выступления депутата земского собрания Дубовского сельского поселения Белгородского района Александра Шкарлета.

По его словам, для этого ЦБ необходимо пересмотреть требования к банкам — участникам ипотечных программ на селе в части объемов резервирования по ипотечным кредитам. «В вопросе снижения первоначального взноса банки сдерживают нормативные требования ЦБ. Регулятор при уменьшении размера первоначального взноса существенно повышает для банка размер резерва на возможные потери по ссудам. В Центробанке такие кредиты считают более рискованными», — поясняет Шкарлет.