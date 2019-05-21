«ВЭБ.РФ», который исполняет функции государственной управляющей компании (ГУК) пенсионными накоплениями ПФР, по итогам I квартала 2019 года показал доходность по расширенному портфелю в размере 7,66% против 7,9% годом ранее, следует из материалов ГУК.



Доходность по портфелю госбумаг составила за отчетный период 11,72% (11,36% годом ранее).

«Высокая доходность по портфелю госбумаг обусловлена существенной положительной переоценкой ряда долгосрочных облигаций с госгарантией и их высокой купонной доходностью. Более низкая доходность расширенного портфеля обусловлена высокой долей непереоцениваемых инструментов и облигаций с купоном, привязанным к инфляции, обеспечивающих стабильность портфеля в долгосрочном периоде», — говорится в материалах «ВЭБ.РФ».

В документе отмечается, что сохраняются ключевые для ГУК риски — усиление санкций и отток средств в НПФ. При этом, по данным ГУК, доходность обоих портфелей превышает накопленную инфляцию (на 6,91% по расширенному портфелю и на 2,58% пункта по портфелю госбумаг с 2013 года) и усредненную доходность НПФ (на 17,78% пункта по расширенному портфелю и на 23,45% пункта по портфелю госбумаг с 2013 года). С 2013 года накопленная инфляция, по данным ГУК, составила около 50%, накопленная средняя доходность НПФ — около 40%, накопленная доходность расширенного портфеля ГУК — почти 60%, портфеля госубмаг ГУК — более 60%.

В январе — марте 2019 года число граждан, меняющих страховщика по пенсионным накоплениям, сократилось в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 15,6 тыс. человек. Почти все заявления были досрочными, то есть с потерей инвестдохода, говорится в материалах ВЭБ.РФ. В 2018 году потери инвестдохода по переходу из ПФР в НПФ составили 11,4 млрд рублей, отмечается в материалах.