Генпрокуратура РФ утвердило обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении бывших руководителей банка «Транспортный», обвиняемых в хищении 21,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.



«Сегодня, 21 мая 2019 года, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Елены Плетневой, Лилии Малютиной, Александра Сентякова, Оксаны Авдюковой, Ирины Макаровой, Вячеслава Чикалина и Максима Анохина. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере, организованной группой)», — отмечается в сообщении ведомства.

По версии следствия, не позднее июня 2013 года в Москве председатель правления «Транспортного» Плетнева совместно с сообщниками создали организованную группу с целью хищения денежных средств банка. Для реализации плана они привлекли заместителя председателя правления Малютину, советника председателя правления Сентякова, директора операционного департамента Авдюкову, директора департамента розничного андеррайтинга Макарову, а также не являвшихся сотрудниками банка Чикалина, Анохина и других лиц.

«Действуя в составе организованной группы, с июня 2013 года по май 2015 года злоумышленники похитили вверенные Плетневой и Малютиной 21,8 миллиарда рублей. С этой целью они оформляли по подложным документам заведомо невозвратные кредиты аффилированным юридическим лицам, не осуществлявшим реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также физическим лицам, заведомо не имевшим достаточных средств для погашения кредитных обязательств», — указывает Генпрокуратура.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении неустановленных соучастников организованной группы продолжается.