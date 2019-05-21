Банк России получил заявки на регистрацию от двух новых организаций, которые хотят заниматься рейтинговой деятельностью. Об этом сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая в Госдуме.



В настоящий момент аккредитацию ЦБ имеют два рейтинговых агентства — АКРА и «Эксперт РА».



«Мы имеем огромное количество присвоенных рейтингов двумя нашими кредитными рейтинговыми агентствами. Рейтинговая индустрия состоялась, она работает эффективно, даже некоторым образом выше ожиданий рынка, доверие сформировано, независимость от каких-либо конкретных интересов обеспечена. Открою маленький секрет — сейчас на регистрации в ЦБ заявка еще двух рейтинговых агентств, которые хотят осуществлять похожий вид деятельности», — сказал он.

Швецов выразил надежду, что агентства будут рейтинговать не только крупные, но и средние предприятия.



