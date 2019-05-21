В систему ДБО для розничных клиентов BSS интегрирован популярный сервис онлайн-консультирования Webim. Он обеспечит новый уровень омниканального общения клиентам банка, пользователям дистанционных банковских каналов. Теперь банки могут легко добавить чат в личный кабинет на сайте и в мобильное приложение. Все, что нужно - приобрести лицензии на использование Webim по количеству операторов в контакт-центре.

Webim отвечает всем требованиям по безопасности и выдерживает высокую нагрузку. Обращения клиентов попадают в рабочее место оператора. Это удобный интерфейс, в котором отображаются обращения из всех каналов - не нужно отвлекаться на разные программы и сайты. Сервис легко интегрируется с социальными сетями, мессенджерами (в том числе WhatsApp), чат-ботами и т.д. Операторы видят всю историю общения с клиентом и дополнительную информацию — его контактные данные и информацию по продуктам, которыми он пользуется.

Среди наиболее актуальных возможностей Webim интеграция с чат-ботами любой сложности, обмен файлами, интеграция с CRM, разделение операторов в зависимости от их компетенций или тематики обращений и т.д.. Руководители контакт-центров получают доступ к детальной статистике, которую можно отслеживать непосредственно онлайн или офлайн, выгружая данные за определенный период. Доступны показатели по работе операторов, количеству обращений, обращений по отделам и категориям и т. д.

«Мы помогаем организовать комфортный рабочий процесс для общения с клиентами, — комментирует директор по развитию Webim Тимур Холмухамедов. — Это конкурентное преимущество для банка, ведь клиенты хотят получить быструю консультацию в удобном для них канале. При этом операторы работают в одном сервисе, видят всю необходимую информацию и могут сосредоточиться на качественном общении с клиентами».

«Обеспечение наших клиентов самыми актуальными и востребованными сервисами – наше кредо – подчеркивает директор по продажам BSS Виталий Патешман. – Мы всегда нацелены на то, чтобы банки, использующие наши решения, получали серьезные конкурентные преимущества и реальные выгоды. Сервис онлайн-консультирования Webim позволяет это сделать».

Источник: Компания BSS