Счет позволяет получать доход на фактический остаток до 7% годовых и свободно распоряжаться своими средствами без ограничений на пополнение и частичное снятие.

Накопительный счет доступен для открытия держателям премиальных дебетовых карт MasterCard Black Edition и MasterCard World Elite. При этом клиент может открыть не более одного «Премиального» счета.

Счет бессрочный, открывается в рублях РФ. Максимальная сумма – 10 млн рублей. Ставка зависит от соответствующего срока размещения: с 1 по 3 месяц – 7%, с 4 по 6 месяц – 6%, с 7 месяца – 5%. Проценты выплачиваются ежемесячно на фактический остаток на счете.

Открыть счет «Премиальный» можно только в офисе Банка. Узнать более подробную информацию о счете можно на сайте банка «Возрождение» www.vbank.ru в разделе «Частным лицам» – «Вклады и счета» – «VIP-вклады» и по телефону 8 800 755-00-05 (бесплатно по России).