Тринадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в иске Связь-Банка о взыскании с ОАО по строительству метрополитена в Санкт-Петербурге «Метрострой» 751,3 млн рублей задолженности по договору, говорится в материалах суда.



Банк обжаловал в апелляции решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 31 января.

Кроме того, в апреле суд отклонил иск «Метростроя» о взыскании с СГКУ «Дирекция транспортного строительства» неустойки в размере 849,6 млн рублей. Заявитель предъявил иск о взыскании неустойки и продлении срока выполнения работ по госконтракту от 18 марта 2014 года.

Ранее арбитраж назначил на 10 июня рассмотрение заявления АО «Ариэль Металл» о банкротстве «Метростроя».

Суд 22 февраля прекратил производство по аналогичному заявлению ФНС РФ в связи с заключением мирового соглашения между сторонами. Общая сумма задолженности должника перед заявителем составляет 999,1 млн рублей, отмечается в определении. «Метрострой» принял на себя обязательства для погашения всей суммы задолженности по обязательным платежам и процентам перед ФНС в течение 36 месяцев, начиная со следующего дня с даты подписания мирового соглашения.

Подача ФНС заявления о банкротстве «Метростроя», имеющего технический характер, позволит суду дать обеим сторонам возможность заключить мировое соглашение и рассрочить платеж, отметили в организации.