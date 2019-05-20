ВТБ подал жалобу на приостановление производства по иску о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам авиакомпании «Трансаэро» и взыскании 249,2 млрд рублей с бывшего основателя Александра Плешакова, экс-председателя совета директоров Ольги Плешаковой и матери основателя, говорится в материалах Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти.



Банк обжаловал в апелляции определение первой инстанции от 26 апреля. Тогда суд приостановил производство по заявлению ВТБ до вступления в законную силу ряда судебных актов по другим обособленным спорам.

Ранее суд отклонил заявление конкурсного управляющего должника Алексея Белокопыта о взыскании около 81 млн рублей с Александра Плешакова, его матери, жены и двух дочерей. Белокопыт просит суд признать недействительными сделки по выплате авиакомпанией ответчикам дивидендов за 2013 год, возвратить денежные средства в конкурсную массу, а также взыскать с них проценты за пользование чужими денежными средствами.

В частности, управляющий заявил требование к Плешакову в размере 31,7 млн рублей, его жене Ольге — 32 млн рублей, дочерям Наталье и Татьяне — по 6 млн рублей, матери основателя авиакомпании Татьяне Анодиной — 5,1 млн рублей.

В судебном заседании представитель Ольги Плешаковой заявил ходатайство об истребовании доказательств у инспекции ФНС № 10 по Санкт-Петербургу, конкурсного управляющего, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» и НКО АО «Национальный расчетный депозитарий».

Арбитраж 13 сентября 2017 года признал «Трансаэро» банкротом. Авиакомпания оказалась не в состоянии обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами, по некоторым оценкам, около 250 млрд рублей. Компания не осуществляет полеты с 26 октября 2015 года.