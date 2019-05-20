Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил заявление Центробанка РФ о признании банкротом ВостСибтранскомбанка, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов.

Лицензия у кредитной организации была отозвана 19 октября 2018 года по причине того, что значение всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) опустилось ниже 2%. Банк России направил в Арбитражный суд Иркутской области заявление о признании банка несостоятельным.

Временная администрация ВостСибтранскомбанка, назначенная в связи с отзывом его лицензии, в ходе обследования установила в действиях должностных лиц кредитной организации признаки операций, направленных на вывод активов либо сокрытие ранее осуществленного вывода активов посредством хищения денежных средств и злоупотребления полномочиями.

В декабре прошлого года сообщалось, что временная администрация выявила операции по переуступке третьим лицам ссудной задолженности физических и юридических лиц на общую сумму более 200 млн рублей.