Компания «ВЭБ-лизинг» заключила контракт на приобретение семи электропоездов ЭГ2Тв «Иволга» у ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (входит в состав АО «Трансмашхолдинг», которое является одним из крупнейших в мире производителей подвижного состава для рельсового транспорта). Современные электропоезда будут переданы в лизинг АО «Центральная ППК» и в дальнейшем будут использоваться в рамках реализации проекта «Московские центральные диаметры».

Общая сумма финансирования составит 5,2 млрд рублей, указано в сообщении госкорпорации «ВЭБ.РФ».

«Развитие транспортной инфраструктуры городов является для «ВЭБ-лизинга» одним из приоритетов. Благодаря МЦД система пригородного сообщения столицы поднимется на новый уровень комфорта, снизится нагрузка на автодороги, улучшится экология. А «Иволги» не только технологичны, но и современно выглядят», — комментирует заместитель председателя ВЭБа, генеральный директор АО «ВЭБ-лизинг» Артем Довлатов.

Поезда ЭГ2Тв «Иволга» созданы в России. Электропоезда соответствуют в части использованных конструктивных решений передовым зарубежным аналогам, при этом доля отечественных комплектующих в них превышает 90%, подчеркивается в релизе.

«ВЭБ-лизинг» финансирует поставку семи электропоездов в рамках подписанного 15 октября 2018 года договора между ТВЗ и Центральной ППК о приобретении в 2019 году 15 электропоездов «Иволга» в семивагонной составности.



«Мы будем принимать участие и в других проектах обновления пригородного подвижного состава. На заседании правительственной комиссии по транспорту в апреле была поставлена задача по скорейшему обновлению парка пригородных электропоездов. «ВЭБ.РФ» разрабатывает предложения по комплексному решению данного вопроса в регионах, активно взаимодействуя с участниками проекта для выработки совместного подхода», — отметил Артем Довлатов.