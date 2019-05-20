Все клиенты, оформившие карту в рамках акции получат в подарок 3000 приветственных миль «Аэрофлот Бонус». Кроме того, после совершения покупки по карте на сумму от 1000 руб., клиент получает возможность выиграть кругосветное путешествие или один из пяти сертификатов номиналом 100 000 руб. Акция действует с 20 мая по 22 июня 2019 года.



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