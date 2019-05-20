Компания «Комплексные инвестиции» приняла решение погасить все обязательства банка «Югра» перед вкладчиками, чьи средства в банке превышали застрахованный государством максимум в размере 1,4 млн рублей, на сумму 16 млрд рублей. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Генеральный директор компании «Комплексные инвестиции» Игорь Буравков направил письмо представителю кредиторов банка «Югра» Михаилу Долматову с предложением о выкупе с рассрочкой на 3,5 года обязательств у вкладчиков-«превышенцев». По словам Игоря Буравкова, Алексей Хотин не знает о подобной инициативе, но поддержит ее.

Долматов подтвердил получение письма и готов немедленно начать организовывать выкуп вкладов. По его словам, работа по поиску конструктивного решения завершилась результатом.

«Все мои действия были направлены на решение проблемы вкладчиков-«превышенцев». Для этого был создан кредитный комитет банка «Югра», для этого собирал доверенности на представление интересов вкладчиков на общем собрании кредиторов», — заявил Долматов и подчеркнул, что речь идет о решении проблемы всех вкладчиков, а не ограниченной группы лиц. «Для меня это принципиальный вопрос. Компенсации должны получить все вкладчики, а не группа, сформированная непонятно по каким принципам людьми с неоднозначной репутацией», — пояснил он.

По словам Игоря Буравкова, выкуп обязательств может начаться в ближайшее время.