Сотрудники крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank в 2016—2017 годах рекомендовали руководству предоставить для изучения Министерством финансов США некоторые трансакции, проводившиеся при участии компаний, контролируемых президентом США Дональдом Трампом и его старшим советником и зятем — Джаредом Кушнером. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times со ссылкой на бывших работников банка, поделившихся с ней информацией на условиях анонимности.

По данным издания, специалисты банка по борьбе с отмыванием денег обратили внимание на некоторые подозрительные трансакции, в том числе международные, обнаружить которые удалось с помощью специальной компьютерной системы. Некоторые из них представляли собой серию переводов туда и обратно между компаниями, связанными с Трампом и Кушнером, и иностранными фирмами и частными лицами. Сотрудниками Deutsche Bank был составлен соответствующий отчет по этим финансовым переводам, который руководство банка должно было, по их мнению, передать на рассмотрение Минфина США.

Однако управляющие Deutsche Bank приняли решение не ставить власти США в известность. По версии газеты, одной из причин этому послужило то, что в течение нескольких лет — до избрания Трампа президентом — финансовый институт предоставил ему кредитов на общую сумму свыше 2 млрд долларов, о чем стало известно в марте этого года. Источники издания утверждают, что такой подход в целом соответствует политике банка, который мог отказаться направить подобный отчет ради сохранения хороших отношений с прибыльными клиентами.

В апреле та же газета сообщала о том, что американские законодатели направили запросы о предоставлении информации в Deutsche Bank и другие банки. По ее данным, конгрессмены рассчитывают выявить связи между Трампом и представителями России. По словам источников издания, предоставления сведений добиваются члены спецкомитета по разведке и комитета по финансовым услугам палаты представителей конгресса США. Официальный представитель Deutsche Bank сообщила журналистам издания, что банк «ведет продуктивный диалог» с комитетами.

Аналогичные запросы были направлены и в другие банки. В их число входят Citigroup, Bank of America и JPMorgan Chase. Законодатели, по сведениям издания, также добиваются от банков предоставления информации о том, с какими лицами из России и других европейских стран, подозреваемыми в отмывании средств, он мог поддерживать деловые связи. Банкам может грозить судебное разбирательство, если они откажутся выполнить данные запросы.