Альфа-Банк намерен сократить штат на 12%, рассказал в интервью Bloomberg главный управляющий директор кредитной организации Владимир Верхошинский. Об этом сообщает Forbes .

Как заявил Владимир Верхошинский, число сотрудников Альфа-Банка сократится на 3 тыс. человек с 25 тыс., которые работали в банке в начале года. Дальнейших увольнений пока не предвидится.

По данным Bloomberg, в I квартале банк покинули 2 тыс. человек.

Также кредитная организация намерена расширить перечень услуг, предоставляемых онлайн, — обновленная стратегия предполагает выпуск новых продуктов в первую очередь для мобильного банка. Альфа-Банк рассчитывает за три года удвоить свою долю на рынке розничного кредитования и привлечь 2 млн новых клиентов.

Долю банка на рынке розничного кредитования Верхошинский оценил в 3%. По его мнению, это дает банку возможность расти, «несмотря на общерыночные тренды». В этом году прогнозируют прирост как минимум 50% за счет ипотеки, кредитов наличными и кредитных карт. Вклад розницы, малого и среднего бизнеса в прибыль к 2021 году вырастет с 50% до 70%, надеется Верхошинский.