Сбербанк изменил условия своей программы лояльности.

Как разъясняется в сообщении кредитной организации, в программе «Спасибо от Сбербанка» остаются четыре существующих уровня: «Спасибо», «Большое Спасибо», «Огромное Спасибо» и «Больше, чем Спасибо», при этом упростится переход на новые уровни. Также «Спасибо от Сбербанка» перейдет на систему единовременной смены уровней четыре раза в год. Новые правила выполнения заданий начнут действовать 1 июня 2019 года.

Для сохранения уровня «Большое Спасибо» теперь нужно выполнять одно задание вместо четырех. Пользователям необходимо оплачивать покупки и услуги без наличных денег в объеме не менее 50% от месячного оборота по карте. При этом из условий исключается задание по минимальному остатку на картах и тратам по кредитной карте.

Для достижения уровня «Огромное Спасибо» нужно выполнять два задания вместо старых восьми. Помимо соблюдения минимального уровня безналичного оборота участнику программы необходимо хотя бы раз в месяц оплачивать любые услуги в мобильном приложении или веб-версии системы «Сбербанк Онлайн». Например, клиент может настроить ежемесячный автоплатеж за ЖКХ в приложении или на сайте, что сделает автоматическим выполнение задания для уровня.

Для достижения уровня «Больше, чем Спасибо» нужно выполнить три задания вместо старых десяти. Помимо достижения минимального уровня безналичного оборота и использования системы «Сбербанк Онлайн» нужно раз в месяц пополнять или открывать любой вклад на любую сумму.

Кроме того, «Спасибо от Сбербанка» переходит на более простую систему учета выполнения заданий: теперь смена уровней происходит с каждым новым сезоном года (в июне, сентябре, декабре и марте), а задания выполняются ежемесячно. Например, за задания, выполненные весной, привилегии клиент получает летом.

Генеральный директор оператора программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев также рассказал, что с июня в десять раз увеличиваются лимиты по начислению повышенных бонусов в категориях.



«Уровни привилегий» действуют на все карты Сбербанка, кроме «Сберкарты» и карт с программами «Аэрофлот Бонус». Если у клиента есть молодежная или социальная карта, карта категории Platinum и выше, то его минимальный уровень — «Большое Спасибо». Для всех уровней, помимо «Спасибо», минимальным требованием участия в программе остается совершение покупок по картам на общую сумму не менее 5 тыс. рублей.