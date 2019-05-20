Отделения Банка России по всей стране 18 мая приняли участие в акции «Ночь музеев». Выставки проводились не только в музеях территориальных учреждений, но и на внешних культурных площадках, а также в онлайн-формате. Экспозиции ЦБ смогли увидеть более 30 тыс. человек, сообщает пресс-служба регулятора.

«Посетителей познакомили со значимыми вехами истории банковской системы в России. В этом году российские бумажные деньги отмечают свое 250-летие, поэтому большая часть экскурсий была посвящена денежным знакам и их развитию в каждом регионе. Так, отделение Банка России в Чите представило экспозицию «Временные рубли временного государства», демонстрирующую кредитные билеты Дальневосточной Республики, существовавшей в 1920–1922 годах. Посетители экспозиции в Екатеринбурге увидели необычные банкноты из шелка, выпущенные в 1920 году в Хорезмской Народной Советской Республике», — отмечается в релизе.

Особое внимание посетителей привлекли старинные копилки, сейфы, машины для пересчета, выявления поддельных и ветхих денег. В музейно-экспозиционном фонде Санкт-Петербурга гости увидели исторические интерьеры операционного зала и сфотографировались в кабинете Александра Штиглица, первого управляющего Государственным банком.

Посетители экскурсий также смогли поучаствовать в интерактивной программе. Дети и взрослые разгадывали финансовые ребусы, участвовали в играх и квестах.

Сотрудники отделений Банка России на примере тестовых купюр показывали процесс пересчета и упаковки денег и дали гостям шанс попробовать себя в роли кассира. Эксперты также провели мастер-классы по определению признаков подлинности банкнот.

Экспозицию столичного музея Банка России посетили более 200 человек. На выставке «Магия театра» гости увидели монеты из драгоценных металлов, посвященные театральному искусству. Самые маленькие посетители получили по «полмиллиона рублей» – сувенирные брикеты, спрессованные из мелко нарезанных ветхих банкнот.