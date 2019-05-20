Оператор Tele2 в ближайшее время протестирует перенос абонентского номера при смене оператора с eSIM Tele2 на eSIM «Ростелекома» (управляет виртуальным мобильным оператором, работающим на сети Tele2). Об этом представитель Tele2 заявил на совещании рабочей группы Минкомсвязи с операторами «большой четверки» и органами безопасности 17 мая, рассказал «Коммерсанту» один из участников совещания. В Минкомсвязи подтвердили эту информацию.

В «Ростелекоме» также подтвердили, что будут делать перенос номера для eSIM, чтобы убедиться, что запуск технологии не повлияет на корректность процедуры. «Считаем eSIM очень полезной технологией как для абонентов, так и для операторов. В том числе для Интернета вещей», — отметил директор продуктового офиса MVNO «Ростелекома» Алексей Чернецов.

В ходе совещания представитель Tele2 также заявил, что коммерческий опыт внедрения технологии eSIM для потребительского сегмента оказался успешным, теперь ФСБ проверяет вопросы функционирования на eSIM систем оперативно-разыскных мероприятий, информационной безопасности и криптографии и вскоре выдаст заключение, сообщил источник издания.

Пилотный проект по подключению eSIM проводился с конца апреля в нескольких салонах Tele2 в центре Москвы, а 15 мая оператор сообщил, что перестал выдавать QR-коды для активации eSIM, по просьбе Минкомсвязи. Как пояснил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов, при дистанционной идентификации абонента появляются проблемы. Нужно дорабатывать нормативную базу, но выданные за время тестирования номера eSIM Tele2 продолжат работать, уточнил он.

Основное препятствие для запуска технологии — необходимость установки на чип eSIM отечественной криптографии, утверждает собеседник издания, участвующий в обсуждении. По словам другого источника, применение отечественных протоколов шифрования и криптозащиты при аутентификации пользователя eSIM рабочая группа будет обсуждать уже на следующем совещании, а сначала этот вопрос надо решить с традиционными сим-картами.