Минфин рассчитывает, что объем возмещения нефтяным компаниям упущенной экспортной прибыли при реализации топлива на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2020 году останется на уровне этого года. Об этом журналистам сообщил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.



В этом году на компенсацию выпадающих доходов нефтяникам из ФНБ будет выделено 400—450 млрд рублей.

«Мы надеемся, что никаких дополнительных выпадающих [доходов] федерального бюджета не будет. Это должно быть сбалансированное решение. У нас сейчас есть выпадающие доходы, в смысле, те траты, которые есть у ФНБ. Надеемся, что уложимся в рамках этого лимита», — сказал Сазанов.

«Все зависит от цены нефти», — отметил он. «Мы обсуждаем и надеемся остаться в тех же суммах по компенсации из ФНБ. Может быть, внутри как-то перераспределится, при разных ценах уровень компенсации может быть разный», — добавил Сазанов.

По его словам, Минфин рассчитывает до конца этой недели согласовать с Минэнерго параметры демпфирующего механизма на 2020 год.

«С Минэнерго мы должны досогласовать детали. Я думаю, что до конца недели уже досогласуем, будем вносить поправками [в законопроект], — сказал Сазанов. — Формулу [расчета демпфера] осталось досогласовать. Она появится до конца этой недели, с высокой долей вероятности. Она будет действовать, начиная с 2020 года».

В конце 2018 года правительство и нефтяные компании заключили соглашение о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Оно будет действовать до июля этого года. В рамках этого соглашения действует демпфирующий механизм. Он предусматривает, что правительство возмещает компаниям до 60% разницы недополученной прибыли при поставках на внутренний рынок, если экспортные цены были выше условных внутренних цен. Однако если цены на внутреннем рынке оказываются более выгодными, компании должны сами доплачивать в бюджет.

После того, как в I квартале этого года демпфер сработал в обратном направлении (то есть нефтяники были вынуждены платить государству), компании настояли на снижении цен в формуле демпфера — с 56 тыс. до 51 тыс. рублей за тонну бензина и с 50 тыс. до 46 тыс. рублей за тонну дизельного топлива.

Потери бюджета РФ от такой корректировки, по оценке Минфина, могут достигать 200 млрд рублей.